رياضة لبنان
22 تشرين الأول 2022 - 14:27
22/10/2022 14:27:00
بعثة الإتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ الى ويلز للمشاركة في بطولة العالم
بعثة الإتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ الى ويلز للمشاركة في بطولة العالم
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LBCI News Lebanon
في هذه الحلبة قصص وحكايات عن أبطال وبطلات من لبنان. مقاتلون يضعون اللمسات الأخيرة على تحضيراتهم قبل أن يغادروا إلى أهم استحقاق بمسيرتهم.
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