بعثة الإتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ الى ويلز للمشاركة في بطولة العالم

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LBCI News Lebanon

في هذه الحلبة قصص وحكايات عن أبطال وبطلات من لبنان. مقاتلون يضعون اللمسات الأخيرة على تحضيراتهم قبل أن يغادروا إلى أهم استحقاق بمسيرتهم.