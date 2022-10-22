رياضة لبنان
22 تشرين الأول 2022 - 14:27
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بعثة الإتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ الى ويلز للمشاركة في بطولة العالم

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Lebanon News
في هذه الحلبة قصص وحكايات عن أبطال وبطلات من لبنان. مقاتلون يضعون اللمسات الأخيرة على تحضيراتهم قبل أن يغادروا إلى أهم استحقاق بمسيرتهم.
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