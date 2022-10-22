مباراة مصيرية لمنتخب لبنان بالركبي ليغ امام المنتخب الايرلندي

يخوض منتخب لبنان الرغبي ليغ مباراته الثانية في بطولة كاس العالم عندما يواجه منتخب ايرلندا

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LBCI News Lebanon

يخوض منتخب لبنان الرغبي ليغ مباراته الثانية في بطولة كاس العالم عندما يواجه منتخب ايرلندا على ملعب "لاي سبور فيلاج"، غدا الاحد الساعة 4:30 بتوقيت بيروت، في اطار منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الى لبنان وايرلندا كل من نيوزلندا وجامايكا.

وكان المنتخب اللبناني خسر مباراته الاولى امام نيوزيلندا بنتيجة 12 - 34 (الشوط الاول 12 - 18)، في حين فاز المنتخب الايرلندي في مباراته الاولى على جامايكا. ويحتاج لبنان الى الفوز على ايرلندا للحفاظ على حظوظه بالتأهل الى الدور ربع النهائي. علما ان لبنان يطمح للحلول في المركز الثاني لضمان تأهله المباشر الى بطولة العالم "فرنسا 2025".

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وكان لبنان اجرى حصة تدريبية اخيرة باشراف المدرب مايكل شيخا الذي اعتبر المباراة "مصيرية" وقال: "نحن جاهزون للمواجهة، لا نملك سوى خيار الفوز، يجب ان نقدم اداء جيدا في االقاء، وهناك فرصة لبروز لاعبين جدد، وننتظر موعد المباراة بحماس لنقدم ما لدينا".

بدوره اعرب كابتن المنتخب ميتشل موسى عن "ثقة كبيرة بتحقيق الفوز" وقال: "متحمسون وواثقون من قدراتنا على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز"

ويمثل لبنان كل من جايكوب كيراز، جوش منصور، بلال منصور، عباس مسكي، ميتشل موسى، كلين كلاش، مايكل طنوس، حنا النشار، ايلي الزاخم، شربل تاسيبالي، جايمس رومانس، انطوني ليون، اندرو قزي، ريس روبنسن، جلال بزاز، خالد رجب، خليل رحمة، جاكسن رحمة.