رياضة لبنان
25 تشرين الأول 2022 - 14:10
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للمرة الاولى في مدينة صور.. دورة في كرة السلة

للمرة الاولى في مدينة صور دورة في كرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كرة السلة,صور,للمرة الاولى في مدينة صور دورة في كرة السلة
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Lebanon News
نبضت مدينة صور بالحياة وامتلأت شوارعها بابتسامات تردد صداها بعالم الرياضة ببطولة 3x3 باسكت بول نظمتها مجموعة y9 sports برئاسة قائد منتخب لبنان السابق ياسر الحاج وشارك فيها ٨ فرق من مختلف المناطق اللبنانية.  
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