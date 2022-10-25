رياضة لبنان 25 تشرين الأول 2022 - 14:00 25/10/2022 14:00:00 شابات منتخب لبنان لكرة القدم يتوجن بطلات غرب آسيا لما دون الـ١٨ السنة للمرة الثانية على التوالي

شابات منتخب لبنان لكرة القدم يتوجن بطلات غرب آسيا لما دون الـ١٨ السنة للمرة الثانية على التوالي

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توجّت شابات منتخب لبنان لكرة القدم بطلات غرب آسيا لما دون الـ١٨ السنة للمرة الثانية على التوالي.. الإعلان

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