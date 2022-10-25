رياضة لبنان
25 تشرين الأول 2022 - 14:00
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شابات منتخب لبنان لكرة القدم يتوجن بطلات غرب آسيا لما دون الـ١٨ السنة للمرة الثانية على التوالي

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Lebanon News
توجّت شابات منتخب لبنان لكرة القدم بطلات غرب آسيا لما دون الـ١٨ السنة للمرة الثانية على التوالي.. 
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