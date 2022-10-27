مبادرة الـ LBCI لتأهيل قاعة بيار الجميل في المدينة الرياضية ضمن المعايير العالمية للفيبا

مبادرة من الـLBCI اتت لاعادة تأهيل قاعة بيار الجميل في المدينة الرياضية ضمن المعايير العالمية للفيبا.لكي تصبح هذه القاعة بالاضافة لمجمع نهاد نوفل على أتم الجهوزية لاستقبال منتخب لبنان لكرة السلة وجمهوره.