رياضة لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 13:31
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مبادرة الـ LBCI لتأهيل قاعة بيار الجميل في المدينة الرياضية ضمن المعايير العالمية للفيبا

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Lebanon News
مبادرة  من الـLBCI اتت لاعادة تأهيل  قاعة بيار الجميل في المدينة الرياضية ضمن المعايير العالمية  للفيبا.

لكي تصبح هذه القاعة بالاضافة لمجمع نهاد نوفل على أتم الجهوزية لاستقبال  منتخب لبنان لكرة السلة وجمهوره.
 
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