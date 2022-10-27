رياضة لبنان
27 تشرين الأول 2022 - 13:31
27/10/2022 13:31:00
مبادرة الـ LBCI لتأهيل قاعة بيار الجميل في المدينة الرياضية ضمن المعايير العالمية للفيبا
مبادرة الـ LBCI لتأهيل قاعة بيار الجميل في المدينة الرياضية ضمن المعايير العالمية للفيبا
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LBCI News Lebanon
مبادرة من الـLBCI اتت لاعادة تأهيل قاعة بيار الجميل في المدينة الرياضية ضمن المعايير العالمية للفيبا.
لكي تصبح هذه القاعة بالاضافة لمجمع نهاد نوفل على أتم الجهوزية لاستقبال منتخب لبنان لكرة السلة وجمهوره.
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LBCI لتأهيل قاعة بيار الجميل في المدينة الرياضية ضمن المعايير العالمية للفيبا
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