28 تشرين الأول 2022 - 14:34 28/10/2022 14:34:00

ملعب فؤاد شهاب يستضيف بطولة كأس العالم الثانية لجميع أساليب الفنون القتالية

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LBCI News Lebanon

مرة جديدة، يكون ملعب فؤاد شهاب بجونية مقرا لأبرز الأحداث الرياضية التي تعطي دافعاً للشباب الاستثمار بطاقاتهم بنشاطات تثبت وجودهم بالمجتمع.