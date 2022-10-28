رياضة لبنان
28 تشرين الأول 2022 - 14:34
28/10/2022 14:34:00
ملعب فؤاد شهاب يستضيف بطولة كأس العالم الثانية لجميع أساليب الفنون القتالية
ملعب فؤاد شهاب يستضيف بطولة كأس العالم الثانية لجميع أساليب الفنون القتالية
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مرة جديدة، يكون ملعب فؤاد شهاب بجونية مقرا لأبرز الأحداث الرياضية التي تعطي دافعاً للشباب الاستثمار بطاقاتهم بنشاطات تثبت وجودهم بالمجتمع.
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