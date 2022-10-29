رياضة لبنان
29 تشرين الأول 2022 - 13:56
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تسع ذهبيات للبنان في بطولة العالم للكيك بوكسينغ

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Lebanon News
لم نملّ ابدا في ترديد عبارة  "قدروا يرفعوا اسم لبنان بالعالي"، وأن الرياضة هي القطاع الذي يُظهر قدرات اللبنانيين و مواهبهم.

فقد تمكنت البعثة اللبنانية للكيك بوكسينغ من العودة من بطولة العالم حاملة ألقاب أبطال لبنان. 
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