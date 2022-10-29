تسع ذهبيات للبنان في بطولة العالم للكيك بوكسينغ

إنجاز جديد للبنان في الرياضة

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LBCI News Lebanon

لم نملّ ابدا في ترديد عبارة "قدروا يرفعوا اسم لبنان بالعالي"، وأن الرياضة هي القطاع الذي يُظهر قدرات اللبنانيين و مواهبهم.



فقد تمكنت البعثة اللبنانية للكيك بوكسينغ من العودة من بطولة العالم حاملة ألقاب أبطال لبنان.