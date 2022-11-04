رياضة لبنان
04 تشرين الثاني 2022 - 15:02
04/11/2022 15:02:00
مسبح اميل لحود الرياضي ... 21 عاماً لم تكن كافية لاكماله!
مااذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
حلقات المنشأت الرياضية مسلسل لا ينتهي، ' فساد اهمال ' و سنين تمر على مشاريع من دون أن تنتهي.
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