عودة النبض الرياضي لبيروت... الـ LBCI كسبت الرهان بتأهيل قاعة الشيخ بيار الجميّل لاستقبال تصفيات بطولة العالم لكرة السلة

بعد غياب 12 سنة على استضافة هذه المنشأة الرياضية مباراة لمنتخب لبنان

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LBCI News Lebanon

ستعود العاصمة اللبنانية بيروت الى الأضواء رياضياً، وتحديداً من باب كرة السلة، إذ ستعود قاعة الشيخ بيار الجميّل في مدينة كميل شمعون الرياضية الى احتضان مباريات منتخب لبنان للرجال بكرة السلة بعد غياب 12 سنة على استضافة هذه المنشأة الرياضية مباراة لمنتخب لبنان، حيث استضاف الاتحاد اللبناني بطولة العرب للمنتخبات.

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وأخذت الـLBCI على عاتقها تأهيل قاعة الشيخ بيار الجميّل لتكون جاهزة قبل أيامٍ على مباراتي مواجهة لبنان مع نيوزبلندا عند الساعة التاسعة من يوم الخميس 10 تشرين الثاني، ومن ثم مواجهة الهند في التوقيت عينه من مساء الأحد 13 تشرين الثاني، ضمن "النافذة الخامسة" ما قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية لكرة السلة. وبإمكانكم مشاهدة المباراتين على شاشة الـ LB2 وعبر البث المباشر على موقعنا الإلكتروني www.lbcgroup.tv.



ووضعت الـLBCI بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة "خطة طوارئ" متحديةً عامل الوقت قبل شهر بالتمام من موعد المواجهة، لتكون القاعة البيروتية في حلّة جديدة بمواصفات دوليّة وبمصادقة الـFIBA، لاقامة المباراتين الرسميتين، ليمتلك لبنان قاعتين جاهزتين لاستضافة الحدث الدولي على مستوى تصفيات كأس العالم وهما: مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل وقاعة الشيخ بيار الجميّل في بيروت. وقد بدأت "ورشة التأهيل" مع عملٍ على مدار 24 ساعة في اليوم للقاعة والغرف التابعة لها، لتعطي مباريات كرة السلة في قاعة الشيخ بيار الجميّل نبضاً للعاصمة اللبنانية، الى جانب مجمّع نهاد نوفل نبض كسروان منذ كأس آسيا 2017.



التحضيرات اكتملت والـLBCI ستُواكب المباراتين أيضاً عبر برامج تحليليّة خاصّة، ضمن أجواءٍ تشجيعيّة للمشاهدين والحاضرين داخل الملعب.



ومع طرح التذاكر للدخول الى المباراتين في الأسواق، يبدو أنّ الإقبال سيكون كثيفاً بخاصة انّ بطاقات الـVIP مخصّصة لدعم المنتخب من قبل مئات المشجعين الراغبين في الوقوف معنوياً ومادياً الى جانب رجال الأرز عبر المساهمة في تحضيراته المكثفة للمشاركة في كأس العالم، مع ما يرافقها من تكاليف باهظة .



إذاً، الجمهور اللبناني المُقيم والمُغترب على موعدٍ مع أمل جديد بالفوز، وكلّ التمّنيات بالتوفيق لمنتخب الارز في مباراتي الخميس والأحد.