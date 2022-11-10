رياضة لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 18:13
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فوز لبنان على نيوزيلندا ... ماذا في تفاصبل المباراة؟

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Lebanon News
فاز المنتخب اللبناني على نظيره النيوزيلاندي في المباراة التي جرت في الملعب المدينة الرياضية، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيحة 77-65.
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