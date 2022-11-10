رياضة لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 18:13
10/11/2022 18:13:02
فوز لبنان على نيوزيلندا ... ماذا في تفاصبل المباراة؟
ماذا في تفاصبل المباراة؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المنتخب اللبناني لكرة السلة,التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم, ماذا في تفاصبل المباراة؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
فاز المنتخب اللبناني على نظيره النيوزيلاندي في المباراة التي جرت في الملعب المدينة الرياضية، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيحة 77-65.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
رياضة لبنان
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
المنتخب اللبناني لكرة السلة
إقرأ أيضاً