رياضة لبنان
27 تشرين الثاني 2022 - 14:40
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إنجاز جديد للبنان في عالم الرياضة الميكانيكية مع البطل الشاب كريستوفر فغالي

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Lebanon News
في الرياضة، إنجاز جديد للبنان.
البطل الشاب كريستوفر فغالي بات أول لبناني وعربي يفوز ببطولة العالم للكارتينغ. 
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