رياضة لبنان 27 تشرين الثاني 2022 - 14:40 27/11/2022 14:40:00 إنجاز جديد للبنان في عالم الرياضة الميكانيكية مع البطل الشاب كريستوفر فغالي

إنجاز جديد للبنان في عالم الرياضة الميكانيكية مع البطل الشاب كريستوفر فغالي

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LBCI News Lebanon

في الرياضة، إنجاز جديد للبنان.

البطل الشاب كريستوفر فغالي بات أول لبناني وعربي يفوز ببطولة العالم للكارتينغ. الإعلان

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