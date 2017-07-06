تحضروا لارتفاع جديد بدرجات الحرارة

ارتفاع بدرجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها

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LBCI News Lebanon

يسيطر على لبنان طقس صيفي اعتيادي اليوم ولغاية يوم السبت وتبدأ من بعدها درجات الحرارة بالارتفاع مجددا بدءاً من يوم الأحد نتيجة تأثر لبنان بموجة حر التي تشتد ايام الإثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل بحيث سترتفع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها في حال ثبات التوقعات.

الخميس:عودة الطقس الى صيفي اعتيادي مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما تكون الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل.

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الجمعة: طقس صيفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما تكون الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال.

السبت : طقس صيفي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة فيما تكون الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال مع احتمال خفيف لتساقط مطر خفيف او رذاذ على الجبال وفي الداخل بعد الظهر والليل.