تحضروا لارتفاع جديد بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس صيفي اعتيادي اليوم ولغاية يوم السبت وتبدأ من بعدها درجات الحرارة بالارتفاع مجددا بدءاً من يوم الأحد نتيجة تأثر لبنان بموجة حر التي تشتد ايام الإثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل بحيث سترتفع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها في حال ثبات التوقعات.
الخميس:عودة الطقس الى صيفي اعتيادي مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما تكون الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل.
الجمعة: طقس صيفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما تكون الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال.
السبت : طقس صيفي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة فيما تكون الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال مع احتمال خفيف لتساقط مطر خفيف او رذاذ على الجبال وفي الداخل بعد الظهر والليل.
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