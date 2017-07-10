الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...وتحذيرات

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة متمركزة فوق الخليج العربي ويستمر تأثيرها للايام القادمة بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.الطقس المتوقع في لبنان:الاثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتكون مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل تؤدي الى ازدياد الشعور بالحر.الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة .الاربعاء: صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 33 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 55 و 60 كلم/س.- الانقشاع: متوسط .- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.- حال البحر:متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.- الضغط الجوي:757 ملم زئبقساعة شروق الشمس: 5,35، ساعة غروب الشمس:19,51.تحذير: نحذر من التعرض الطويل لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة واندلاع الحرائق في المناطق الحرجية كما نلفت النظر ان الحرارة المحسوسة تختلف عن الحرارة الواقعية التي تقاس في الظل.