الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...وتحذيرات

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة متمركزة فوق الخليج العربي ويستمر تأثيرها للايام القادمة بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.
الطقس المتوقع في لبنان:
الاثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتكون مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل تؤدي الى ازدياد الشعور بالحر.
الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة .
الاربعاء: صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 33 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 55 و 60 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط .
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.
- حال البحر:متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
- الضغط الجوي:757 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: 5,35، ساعة غروب الشمس:19,51.
تحذير: نحذر من التعرض الطويل لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة واندلاع الحرائق في المناطق الحرجية كما نلفت النظر ان الحرارة المحسوسة تختلف عن الحرارة الواقعية التي تقاس في الظل.
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