الكتل الهوائية الحارة مستمرة... والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.وجاء في النشرة الاتي:-الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لليومين القادمين بحيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية.-الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.-الحرارة على الساحل من 22 الى 36 درجة، فوق الجبال من 20 الى 31 درجة، في الأرز من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 23 الى 38 درجة.-الرياح السطحية:جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.