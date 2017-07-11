حال الطقس
11 تموز 2017
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الكتل الهوائية الحارة مستمرة... والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. 

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لليومين القادمين بحيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية.
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-الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. 

-الحرارة على الساحل من 22 الى 36 درجة، فوق الجبال من 20 الى 31 درجة، في الأرز من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 23 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية:جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
 
 
 
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