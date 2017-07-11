الكتل الهوائية الحارة مستمرة... والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
وجاء في النشرة الاتي:
-الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لليومين القادمين بحيث تتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية.
-الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 36 درجة، فوق الجبال من 20 الى 31 درجة، في الأرز من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 23 الى 38 درجة.
-الرياح السطحية:جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
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