استقرار في درجات الحرارة في الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لليومين القادمين بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

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والطقس المتوقع في لبنان للايام المقبلة:

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى سوء رؤية أحيانا خلال الفترة الصباحية والمسائية.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة. ودرجات الحرارة المتوقعة من 22 إلى 33 درجة، فوق الجيال من 19 إلى 29 درجة، في الأرز من 15 إلى 28 درجة وفي الداخل من 19 إلى 37 درجة.