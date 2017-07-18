انخفاض بدرجات الحرارة في الايام المقبلة

يستمر الطقس الحار والرطب اليوم وغدا مع انخفاض بدرجات الحرارة يوم الخميس وبقاء نسب الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحر بالرغم من انخفاض الحرارة المرتقب يوم الخميس.

طقس اليوم حار ورطب، تتراكم بعض السحب على السواحل مع تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها، الحرارة المتوقعة بين ٢٥ و ٣٤ درجة .

الأربعاء ١٩ تموز:

طقس حار ورطب، قليل السحب مع تشكل بعض الضباب المحلي على الجبال القريبة من السواحل، الحرارة المتوقعة بين ٢٥ و ٣٤ درجة.

الخميس ٢٠ تموز:

طقس حار ورطب مع تراكم بعض السحب على السواحل وتشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها. وتنخفض درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة.