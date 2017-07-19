الحرارة تنخفض والرطوبة مستمرة

يستمر الطقس الحار والرطب اليوم لتنخفض الحرارة يوم الخميس مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر بالرغم من انخفاض الحرارة المرتقب.
اليوم: طقس حار ورطب تتراكم بعض السحب على السواحل مع تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها، الحرارة المتوقعة بين ٢٥ و ٣٤ درجة.
الخميس ٢٠ تموز: طقس صيفي اعتيادي حار ورطب مع تراكم بعض السحب على السواحل وتشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها وتنخفض درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة.
الجمعة ٢١ تموز: طقس صيفي اعتيادي حار ورطب مع تراكم بعض السحب على السواحل وتشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها استقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة.
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