الحرارة تنخفض والرطوبة مستمرة

هذا هو طقس الايام المقبلة...

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LBCI News Lebanon

يستمر الطقس الحار والرطب اليوم لتنخفض الحرارة يوم الخميس مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر بالرغم من انخفاض الحرارة المرتقب.

اليوم: طقس حار ورطب تتراكم بعض السحب على السواحل مع تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها، الحرارة المتوقعة بين ٢٥ و ٣٤ درجة.

الخميس ٢٠ تموز: طقس صيفي اعتيادي حار ورطب مع تراكم بعض السحب على السواحل وتشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها وتنخفض درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة.

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الجمعة ٢١ تموز: طقس صيفي اعتيادي حار ورطب مع تراكم بعض السحب على السواحل وتشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها استقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة.