طقس حار ورطب

يستمر الطقس الحار والرطب اليوم مع انخفاض الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يبقي الشعور بالحر مرتفع خصوصا ساحلا.
الخميس ٢٠ تموز: طقس صيفي اعتيادي حار ورطب وتتراكم بعض السحب على السواحل مع تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها على أن تنخفض درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة.
الجمعة ٢١ تموز : طقس صيفي اعتيادي حار ورطب وتتراكم بعض السحب على السواحل مع تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها واستقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة.
السبت ٢٢ تموز : طقس صيفي اعتيادي حار ورطب مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتتراكم بعض السحب على السواحل مع تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها واستقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية