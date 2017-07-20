طقس حار ورطب

طقس الايام المقبلة...

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LBCI News Lebanon

يستمر الطقس الحار والرطب اليوم مع انخفاض الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يبقي الشعور بالحر مرتفع خصوصا ساحلا.

الخميس ٢٠ تموز: طقس صيفي اعتيادي حار ورطب وتتراكم بعض السحب على السواحل مع تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها على أن تنخفض درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة.

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الجمعة ٢١ تموز : طقس صيفي اعتيادي حار ورطب وتتراكم بعض السحب على السواحل مع تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها واستقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة.

السبت ٢٢ تموز : طقس صيفي اعتيادي حار ورطب مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتتراكم بعض السحب على السواحل مع تشكل ضباب محلي على الجبال القريبة منها واستقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة.