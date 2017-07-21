طقس نهاية الاسبوع...أجواء حارة جدا

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يسيطر على لبنان طقس اعتيادي حار مع استقرار نسبي في درجات الحرارة فيما تكون الاجواء حارة جدا بقاعا ونسبة الرطوبة مرتفعة جدا على السواحل والمناطق المحيطة بها، اما الاجواء تكون غائمة جزئيا مع تشكل ضباب محلي على الجبال.الجمعة ٢١ تموز:طقس صيفي اعتيادي حار ورطب مع تراكم بعض السحب وتشكل ضباب محلي على الجبال واستقرار في درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة.السبت ٢٢ تموز:طقس صيفي اعتيادي حار ورطب مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتراكم بعض السحب وتشكل ضباب محلي على الجبال وسط استقرار في درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة.الاحد ٢٣ تموز:طقس صيفي اعتيادي حار ورطب مع استقرار في درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة.