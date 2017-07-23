كيف سيكون طقس بداية الاسبوع؟

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طقس صيفي اعتيادي يسيطر حاليا على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم فيما تكون الاجواء حارة بقاعاً ونسب الرطوبة تبقى مرتفعة جدا على السواحل مما يجعل من الاجواء غائمة جزئيا احيانا خاصة ساحلا مع تشكل ضباب محلي على الجبال المحيطة بها.طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:الاحد: طقس صيفي اعتيادي رطب غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي على الجبال واستقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجةالاثنين: طقس صيفي اعتيادي رطب قليل السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجةالثلاثاء: طقس صيفي حار ورطب قليل السحب وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.