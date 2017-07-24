الحرارة الى ارتفاع...

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طقس صيفي حار ورطب يؤثر على لبنان اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع في درجات الحرارة فيما الاجواء تكون غائمة جزئيا احيانا خاصة ساحلا مع تشكل ضباب محلي على الجبال المحيطة بها وذلك بفعل الرطوبة العالية.طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:- اليوم الاثنين: طقس صيفي حار ورطب غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي على الجبال وارتفاع بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة- الثلاثاء: طقس صيفي حار ورطب قليل السحب وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.- الأربعاء: طقس صيفي حار ورطب قليل السحب واستقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.