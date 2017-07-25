حال الطقس
25 تموز 2017 - 10:23
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ارتفاع درجات الحرارة في الايام المقبلة

هذا هو طقس الايام المقبلة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,طقس,هذا هو طقس الايام المقبلة...
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يؤثر طقس صيفي حار ورطب على لبنان في الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا اليوم ايضا خصوصا ساحلا وجبلا فيما الاجواء تكون قليلة السحب عموماً.
 
الثلاثاء ٢٥  تموز : طقس صيفي حار ورطب قليل السحب وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.
 
الأربعاء ٢٦ تموز: طقس صيفي حار ورطب قليل السحب واستقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.
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الخميس ٢٧ تموز:  طقس صيفي حار ورطب قليل السحب واستقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.
 
 
 
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