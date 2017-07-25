ارتفاع درجات الحرارة في الايام المقبلة

يؤثر طقس صيفي حار ورطب على لبنان في الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا اليوم ايضا خصوصا ساحلا وجبلا فيما الاجواء تكون قليلة السحب عموماً.
الثلاثاء ٢٥ تموز : طقس صيفي حار ورطب قليل السحب وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.
الأربعاء ٢٦ تموز: طقس صيفي حار ورطب قليل السحب واستقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.
الخميس ٢٧ تموز: طقس صيفي حار ورطب قليل السحب واستقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.
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