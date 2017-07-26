هل تنخفض الحرارة في الايام المقبلة؟

يستمر الطقس الصيفي الحار الذي يؤثر حالياً على لبنان في اليومين المقبلين مع استقرار درجات الحرارة التي ستنخفض قليلاً يومي الجمعة والسبت فيما تبقى الأجواء رطبة جداً على السواحل والمناطق القريبة منها نتيجة لاستمرار تدفق الرياح الغربية من فوق المتوسط.

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الأربعاء ٢٦ تموز:

طقس صيفي حار ورطب قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.

الخميس ٢٧ تموز:

طقس صيفي حار ورطب قليل السحب واستقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.

الجمعة ٢٨ تموز:

طقس صيفي حار ورطب وانخفاض بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و٣٣ درجة. ويتخلل الأجواء بعض السحب ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات خاصة القريبة من السواحل .

السبت ٢٩ تموز:

طقس صيفي حار ورطب مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة، ويتخلل الأجواء بعض السحب ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات خاصة القريبة من السواحل .