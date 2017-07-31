كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:



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-الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة تكون فيه درجات الحرارة على الساحل ضمن معدلاتها لهذا الشهر (من 33 كحرارة قصوى ولغاية 25 كحرارة دنيا).



-الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات كما يتكون الضباب على الجبال اعتبارا من بعد الظهر.



-الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 30 درجة، في الأرز من 17 الى 25 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.



