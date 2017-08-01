طقس صيفي وضباب على الجبال

يستمر الطقس الصيفي الحار مع اجواء قليلة السحب وتشكل ضباب محلي على الجبال، لتنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.
الثلاثاء ١ آب:
طقس صيفي حار ورطب قليل السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال، فيما ترتفع درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.
الاربعاء ٢ آب:
طقس صيفي حار ورطب ويتخلل الاجواء بعض السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال، فيما تنخفض درجات الحرارة قليلا لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة.
الخميس ٣ آب:
طقس صيفي حار ورطب يتخلل الاجواء بعض السحب ويتشكل ضباب محلي على الجبال مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة.
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