طقس صيفي وضباب على الجبال

يستمر الطقس الصيفي الحار مع اجواء قليلة السحب وتشكل ضباب محلي على الجبال، لتنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

الثلاثاء ١ آب:

طقس صيفي حار ورطب قليل السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال، فيما ترتفع درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة.

الاربعاء ٢ آب:

طقس صيفي حار ورطب ويتخلل الاجواء بعض السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال، فيما تنخفض درجات الحرارة قليلا لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة.

الخميس ٣ آب:

طقس صيفي حار ورطب يتخلل الاجواء بعض السحب ويتشكل ضباب محلي على الجبال مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة.