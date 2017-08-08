حال الطقس
08 آب 2017 - 03:17
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طقس حار ورطب...

هذا هو طقس الايام المقبلة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,طقس,هذا هو طقس الايام المقبلة...
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يشهد لبنان طقسا صيفيا حارا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة فيما تبقى الرطوبة مرتفعة ساحلا ومن المتوقع ان تبقى مرتفعة طيلة الاسبوع تترافق مع كتل هوائية حارة تتمركز فوق شبه الجزيرة العربية وتؤثر على لبنان خصوصا على المناطق الشرقية.

الثلاثاء ٨ آب:  طقس حار ورطب قليل السحب مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٤ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢٢ و ٤٠ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٤٢ على ١٠٠٠م بين ٢١ و ٣١ درجة.
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الأربعاء ٩ آب:  طقس حار ورطب قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٤ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢٢ و ٤٠ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٤٢ على ١٠٠٠م بين ٢١ و ٣١ درجة.
الخميس ١٠ آب:  طقس حار ورطب قليل السحب مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢٢ و ٣٧ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٤٠ على ١٠٠٠م بين ٢١ و ٢٩ درجة.
 
 
 
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