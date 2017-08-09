طقس حار والحرارة تلامس الـ 40 درجة

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يستمر الطقس الصيفي الحار والرطب مع استقرار في درجات الحرارة اليوم فيما تبقى الرطوبة مرتفعة ساحلا ومن المتوقع أن تبقى مرتفعة طيلة الاسبوع فيما الأجواء تكون حارة جدا في المناطق الشرقية.الأربعاء ٩ آب:طقس حار ورطب وتشكل ضباب على الجبال وسط استقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٤ درجة.الخميس ١٠ آب:طقس حار ورطب غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال وانخفاض طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة في البقاع الاوسط بين ٢٢ و ٣٦ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٨ على ١٠٠٠م بين ٢١ و ٢٧ درجة.الجمعة ١١ آب:طقس حار ورطب غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار نسبي في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة في البقاع الاوسط بين ٢٢ و ٣٧ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٩ على ١٠٠٠م بين ٢١ و ٢٧ درجة.