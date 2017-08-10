اليكم طقس اليوم والايام المقبلة

طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

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يستمر الطقس الصيفي الحار مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلاً فيما تنخفض في الداخل، وتبقى الأجواء رطبة جدا ساحلا وفي المناطق المحيطة بها مع تشكل ضباب على الجبال ومن المتوقع أن تبقى الرطوبة مرتفعة ساحلا في الأيام المقبلة.طقس حار ورطب غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢٢ و ٣٧ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٩ على ١٠٠٠م بين ٢١ و ٢٧ درجة.طقس حار ورطب غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار نسبي بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢٠ و ٣٧ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٩ على ١٠٠٠م بين ٢١ و ٢٧ درجةطقس حار ورطب غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار نسبي بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٧في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٩ على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة.