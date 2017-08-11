طقس حار وضباب على الجبال

يستمر الطقس الصيفي والرطب في الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلاً، وتبقى الأجواء رطبة جدا ساحلا وفي المناطق المحيطة بها مع تشكل ضباب على الجبال.
الجمعة 11 آب:
طقس حار ورطب، غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار نسبي بدرجات الحرارة.
وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٢٥ و٣٢ درجة في البقاع الاوسط بين ٢٠ و ٣٥ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٩ على ١٠٠٠م بين ٢١ و ٢٧ درجة.
السبت 12 آب:
طقس حار ورطب، غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار نسبي بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٥ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٩ على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة.
الاحد 13 آب:
طقس حار ورطب، غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واستقرار نسبي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٥ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٨ على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة.
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