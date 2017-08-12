كيف سيكون الطقس في بداية عطلة الاسبوع؟

يستمر الطقس الصيفي والرطب في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، الاجواء ساحلا وبقاعا حارة بشكل اعتيادي فيما تكون مريحة نهارا ومنعشة ليلا على الجبال مع تشكل ضباب خاصة في فترات بعد الظهر.

والطقس لليوم وفي الايام المقبلة على الشكل التالي:

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السبت : طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال ، الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٥ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٩ على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة

الأحد : ىطقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٥ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٨ على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة.

الأثنين طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٥ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٨ على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة.