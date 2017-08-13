حال الطقس
13 آب 2017 - 02:44
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اليكم طقس بداية الاسبوع...

يتخلل الاجواء بعض السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال Lebanon, news ,lbci ,أخبار ضباب, غيوم, حرارة,لبنان,يتخلل الاجواء بعض السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال
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طقس صيفي اعتيادي ورطب متوقع في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، والاجواء ساحلا وبقاعا حارة بشكل اعتيادي فيما تكون مريحة نهارا ومنعشة ليلا على الجبال مع تشكل ضباب خاصة في فترات بعد الظهر.

طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

اليوم الأحد: طقس مشمس يتخلل الاجواء بعض السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٥ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٨ على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٨ درجة
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الأثنين: طقس مشمس يتحول الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال. الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٤ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٧ على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة.

الثلاثاء: طقس مشمس يتحول الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٤ في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٧ على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة.
 
 
 
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