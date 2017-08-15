كيف سيكون طقس الايام المقبلة خصوصا في فترات بعد الظهر؟

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يستمر الطقس الصيفي والرطب جدا على الساحل في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، الاجواء على الساحل والبقاع حارة بشكل اعتيادي فيما تكون مريحة نهارا ومنعشة ليلا على الجبال مع تشكل ضباب خصوصا في فترات بعد الظهر.طقس اليوم والايام المقبلة:_الثلاثاء ١٥ آب: طقس مشمس يتحول الى غائم مع تشكل ضباب على الجبال. الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ دَرَجَة، في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٤ ، في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٧ اما على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة._الأربعاء ١٦ آب: طقس مشمس يتحول الى غائم مع تشكل ضباب على الجبال. الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ دَرَجَة، في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٤ ، في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٦ اما على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة._الخميس ١٧ آب: طقس مشمس يتحول الى غائم مع تشكل ضباب على الجبال. الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٣ دَرَجَة، في البقاع الاوسط بين ٢١ و ٣٤ ، في البقاع الشمالي بين ٢٣ و ٣٦ أما على ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٧ درجة.