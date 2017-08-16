في الايام المقبلة...طقس رطب جدا؟

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يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي والرطب جدا ساحلا في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، الاجواء تكون ساحلا وبقاعا حارة بشكل اعتيادي فيما تكون مريحة نهارا ومنعشة ليلا على الجبال مع تشكل ضباب خصوصا في فترات بعد الظهر.الأربعاء ١٦ آب:طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة، في البقاع الاوسط بين ٢٠ و ٣٤ ، في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦، على ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة، الرياح ضعيفة جنوبية غربية والبحر منخفض ارتفاع الموج فيما الرطوبة ساحلا بين ٥٠ و ٩٠٪‏ ومتوسط الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa.الخميس ١٧ آب:طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة، في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٤ ، في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦ ، وعلى ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة.الجمعة ١٨ آب:طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال ، الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة، في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٤ ، في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦، على ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة.