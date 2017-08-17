كيف سيكون طقس اليوم والايام المقبلة؟

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يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي والرطب على الساحل في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، الاجواء ساحلا وبقاعا حارة بشكل اعتيادي فيما تستمر مريحة نهارا ومنعشة ليلا على الجبال مع تشكل ضباب خصوصا في فترات بعد الظهر.طقس اليوم والايام المقبلة:الخميس ١٧ آب: طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة تتراوح على الساحل بين ٢٤ و ٣٢ دَرَجَة، في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٤، في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦ وعلى ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة. الرياح ضعيفة جنوبية غربية والبحر منخفض ارتفاع الموج فيما الرطوبة على الساحل بين ٥٠ و ٩٠٪‏ ومتوسط الضغط الجوي ١٠٠٨ hpaالجمعة ١٨ آب: طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة تتراوح على الساحل بين ٢٤ و ٣٢ دَرَجَة، في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٤ ، في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦ وعلى ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة.السبت ١٩ آب: طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة مستقرة تتراوح على الساحل بين ٢٤ و ٣٢ دَرَجَة، في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٤ ، في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦ وعلى ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة.