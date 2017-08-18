طقس الايام المقبلة...موجة حر قريبة؟

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يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، وتكون الاجواء ساحلا وبقاعا حارة بشكل اعتيادي فيما تستمر مريحة نهارا ومنعشة ليلا على الجبال مع تشكل ضباب خاصة في فترات بعد الظهر، واحتمال غير مؤكد عن تعرض لبنان لموجة حر في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.الجمعة ١٨ آب:طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة، في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٤، في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦، على ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة، الرياح ضعيفة جنوبية غربية والبحر منخفض ارتفاع الموج فيما الرطوبة ساحلا بين ٥٠ و ٨٠٪‏ ومتوسط الضغ الجوي ١٠٠٨ hpa.السبت ١٩ آب:طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال الحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٤ في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦ على ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة.السبت ٢٠ آب:طقس مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال الحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٤ في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦ على ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة.