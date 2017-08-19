هل من موجة حر قريبة؟

يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، مع احتمال تعرض لبنان لموجة حر في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.
السبت ١٩ آب:
طقس قليل السحب، وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ دَرجة في البقاع الاوسط بين ١٩و ٣٤ في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦ على ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة، الرياح ضعيفة غربية والبحر منخفض ارتفاع الموج، فيما الرطوبة ساحلا بين ٥٠ و ٨٠٪ .
الأحد ٢٠ آب:
طقس مشمس يتحول الى غائم جزئيا عصراً مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٤ في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦ على ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة.
الأحد ٢١ آب:
طقس مشمس يتحول الى غائم جزئيا بعد الظهر مع تشكل ضباب على الجبال.
وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ دَرَجة في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٤ في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦ على ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة.
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