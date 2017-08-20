لبنان على موعد مع موجة حرّ جديدة الأسبوع المقبل

كيف سيكون حال الطقس في الايام المقبلة؟

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LBCI News Lebanon

يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي في الأيام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة. اما الاجواء ساحلا وبقاعا ستكون حارة بشكل اعتيادي، فيما تستمر مريحة نهارا ومنعشة ليلا على الجبال، مع استمرار احتمال تعرض لبنان لموجة حر بدءاً من يوم الخميس.

الاحد ٢٠ آب: طقس قليل السحب التي تتراكم قليلاً عصراً مع تشكل ضباب محلي. الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و٣٢ درجة، في البقاع الاوسط بين ١٩ و٣٤، في البقاع الشمالي بين ١٨ و٣٦ وعلى ١٠٠٠م بين ١٧ و٢٦ درجة. الرياح ضعيفة غربية والبحر منخفض ارتفاع الموج، فيما الرطوبة ساحلا بين ٥٠ و٨٠٪‏ ومتوسط الضغ الجوي ١٠٠٩ hpa.

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الأثنين ٢١ آب: طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال. الحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و٣٢ درجة، في البقاع الاوسط بين ١٩ و٣٤، في البقاع الشمالي بين ١٨ و٣٦ وعلى ١٠٠٠م بين ١٨ و٢٦ درجة.

الثلاثاء ٢٢ آب: طقس مشمس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال. الحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و٣٢ درجة، في البقاع الاوسط بين ١٩ و٣٤، في البقاع الشمالي بين ١٨ و٣٦ وعلى ١٠٠٠م بين ١٨ و٢٦ درجة.