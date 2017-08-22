الحرارة الى ارتفاع...

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يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة لتبدأ بالارتفاع التدريجي يوم الخميس وترتفع أكثر الجمعة والسبت.طقس اليوم والايام المقبلة:_الثلاثاء ٢٢ آب: مشمس الى غائم مع تشكل ضباب محلي، الحرارة تتراوح على الساحل بين ٢٤ و ٣١ دَرَجَة، في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٣٢، في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٤ ، على ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة، الرياح ضعيفة جنوبية غربية والبحر منخفض ارتفاع الموج فيما الرطوبة على الساحل بين ٥٠ و ٨٠٪‏ ، ومتوسط الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa_الأربعاء ٢٣ آب: طقس مشمس غائم مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة مستقرة تتراوح على الساحل بين ٢٤ و ٣٢ دَرَجَة، في البقاع الاوسط بين ١٨ و ٣٢، في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٤، على ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة._الخميس ٢٤ آب: طقس مشمس غائم جزئي مع تشكل ضباب محلي على الجبال، الحرارة مستقرة على الساحل وتتراوح بين ٢٤ و ٣٢ دَرَجَة، وترتفع في البقاع لتتراوح في البقاع الاوسط بين ١٨ و ٣٤ ، في البقاع الشمالي بين ١٨ و ٣٦ ، على ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة.