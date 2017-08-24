ارتفاع بدرجات الحرارة في الايام المقبلة

طقس صيفي اليوم مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءاً من الغد لتصبح الأجواء حارة نسبياً.

الخميس ٢٤ آب:

طقس مشمس الى غائم جزئيا بعد الظهر والعصر مع تشكل ضباب محلي، وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٢٤ و٣١ دَرَجَة في البقاع الاوسط بين ١٩ و ٤٣ في البقاع الشمالي بين ١٨ و٣٦ على ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة. الرياح ضعيفة غربية والبحر منخفض ارتفاع الموج فيما الرطوبة ساحلا بين ٥٠ و ٨٥٪‏.

الجمعة ٢٥ آب:

طقس حار قليل السحب فيما ترتفع الحرارة بشكل محدود لتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ دَرَجَة.

السبت ٢٦ آب:

طقس حار قليل السحب فيما ترتفع الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ دَرَجَة.