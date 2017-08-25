طقس "آب اللهاب" مستمر

تتمركز كتل حارة حالياً فوق السعودية والعراق بالتوازي مع انخفاض الضغط فوق شرقي المتوسط والذي سيستقطب انخفاضه اطراف هذه الكتل لتتوجه غربا في الأيام ة المقبلة لتؤثر على لبنان ودول الجوار بطقس حار مع ارتفاع الحرارة الى ما فوق معدلاتها بحوالي ٣ درجات ساحل وجبلاً وحوالي ٤ الى ٥ درجات بقاعاً.
الحرارة في لبنان ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ ونسبة الرطوبة تتراوح بين ٤٠ و ٨٥٪. .
أما على ارتفاع ١٠٠٠م تبلغ الحرارة بين ١٩ و ٣٠ درجة والرطوبة بين ٣٠ و ٧٥٪.
حال البحر، منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
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