طقس مستقر وارتفاع الحرارة في نهاية الاسبوع

طقس صيفي مستقر واعتيادي مع استقرار بالحرارة اليوم وغداً لتعود وترتفع السبت والأحد والاثنين.
الخميس ٣١ آب:
طقس صيفي اعتيادي مع استقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ دَرَجَة، والأجواء مشمسة مع تراكم السحب خاصة فترات بعد الظهر ويتشكل ضباب على الجبال.
الجمعة ١ ايلول:
طقس صيفي اعتيادي مع استقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ دَرَجَة، والأجواء مشمسة مع تراكم بعض السحب في فترات بعد الظهر .
السبت ٢ ايلول:
طقس صيفي اعتيادي مع ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ دَرَجَة، والأجواء قليلة السحب عموما .
(تصوير مختار كفردبيان وسيم مهنا)
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