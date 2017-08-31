طقس مستقر وارتفاع الحرارة في نهاية الاسبوع

طقس صيفي مستقر واعتيادي مع استقرار بالحرارة اليوم وغداً لتعود وترتفع السبت والأحد والاثنين.

الخميس ٣١ آب:

طقس صيفي اعتيادي مع استقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ دَرَجَة، والأجواء مشمسة مع تراكم السحب خاصة فترات بعد الظهر ويتشكل ضباب على الجبال.

الجمعة ١ ايلول:

طقس صيفي اعتيادي مع استقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ دَرَجَة، والأجواء مشمسة مع تراكم بعض السحب في فترات بعد الظهر .

السبت ٢ ايلول:

طقس صيفي اعتيادي مع ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ دَرَجَة، والأجواء قليلة السحب عموما .

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(تصوير مختار كفردبيان وسيم مهنا)