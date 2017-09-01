طقس نهاية الاسبوع حار...

يشهد لبنان طقسا صيفيا مستقرا واعتياديا مع بقاء الحرارة مستقرة اليوم، لتعود وتبدأ بالارتفاع السبت وتستمر حارة الأحد والاثنين لتعود وتنخفض تدريجياً يوم الثلاثاء.
الجمعة ١ ايلول: طقس صيفي اعتيادي مع استقرار درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ دَرَجَة والأجواء مشمسة وتتراكم السحب خصوصا في فترات بعد الظهر ويتشكل ضباب على الجبال.
السبت ٢ ايلول: طقس صيفي اعتيادي مع ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ دَرَجَة والأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا عموما مع تشكل ضباب على الجبال.
الاحد ٣ ايلول: طقس صيفي حار مع ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٣ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة.
الاثنين ٤ ايلول: طقس صيفي حار مع ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٤ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة.
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