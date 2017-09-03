هل تنخفض الحرارة في الايام المقبلة؟

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يستمر الطقس الصيفي والحار نسبيا بالتأثير على لبنان اليوم ولغاية الثلاثاء لتعود وتنخفض الحرارة فتتمحور حول معدلاتها يوم الاربعاء.الاحد ٣ أيلول:طقس صيفي حار مع ارتفاع في درجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٤ درجة والأجواء تكون مشمسة.الاثنين ٤ أيلول:طقس صيفي حار والحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٤ درجة والأجواء تكون مشمسة.الثلاثاء 5 أيلول:طقس صيفي حار فيما تنخفض الحرارة قليلا لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٣ درجة والأجواء تكون مشمسة مع بعض السحب المتفرقة بعد الظهر.