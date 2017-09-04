متى ستنخفض الحرارة ؟

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يستمر الطقس الصيفي المستقر والحار بالتأثير على لبنان اليوم وغداً الثلاثاء، وتعود وتنخفض الحرارة لتتمحور حول معدلاتها بدءاً من يوم الاربعاء نتيجة انحسار الكتل الحارة عن منطقتنا.طقس اليوم والايام المقبلة:_الاثنين 4 ايلول: طقس صيفي حار الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٤ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة._الثلاثاء 5 ايلول: طقس صيفي حار فيما تنخفض الحرارة قليلا، وتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٣ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة مع بعض السحب المتفرقة بعد الظهر._الاربعاء 6 ايلول: طقس صيفي اعتيادي فيما تنخفض الحرارة ايضا لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة مع بعض السحب المتفرقة.