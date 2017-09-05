الحرارة الى ارتفاع مجددا...وهل من امطار قريبا؟

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يشهد لبنان طقسا صيفيا مستقرا حارا قبل ان تعود وتنخفض الحرارة لتتمحور حول معدلاتها يومي الاربعاء والخميس.ويعود الحر بدءاً من يوم الجمعة ولعدة ايام مبدئياً، وما من أمطار متوقعة خلال النصف الأول من ايلول بحسب آخر التحديثات الجوية.الثلاثاء 5 ايلول : طقس صيفي حار فيما تنخفض الحرارة قليلا وتتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة مع بعض السحب المتفرقة بعد الظهر.الاربعاء ٥ ايلول: طقس صيفي اعتيادي فيما تنخفض الحرارة ايضا لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة مع بعض السحب المتفرقة .الخميس ٦ ايلول : طقس صيفي اعتيادي فيما تنخفض الحرارة ايضا لتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٠ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة مع بعض السحب المتفرقة .