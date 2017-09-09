الحرارة الى ارتفاع منتصف الاسبوع المقبل...وهل من امطار متوقعة؟

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يستمر الطقس الصيفي المستقر والحار بالتأثير على لبنان في الأيام المقبلة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل، وما من أمطار متوقعة خلال النصف الأول من ايلول بحسب آخر التحديثات الجوية.طقس اليوم والايام المقبلة:_السبت ٩ ايلول: طقس صيفي حار فيما ترتفع الحرارة قليلا وتتراوح على الساحل بين ٢٦ و ٣٤ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة._الاحد ١٠ ايلول: طقس صيفي حار فيما تستقر الحرارة نسبيا وتتراوح على الساحل بين ٢٦ و ٣٤ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة._الاثنين ١١ ايلول: طقس صيفي حار فيما ترتفع الحرارة قليلا وتتراوح على الساحل بين ٢٧ و ٣٥ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة.