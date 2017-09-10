طقس حار...وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل

يستمر الطقس الصيفي المستقر والحار بالتأثير على لبنان في الأيام المقبلة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل، وما من أمطار متوقعة خلال النصف الأول من ايلول بحسب آخر التحديثات الجوية.

طقس اليوم والايام المقبلة:

الإعلان

الاحد : طقس صيفي حار فيما تستقر الحرارة نسبيا ، تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٢ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة

الاثنين : طقس صيفي حار فيما ترتفع الحرارة قليلا تتراوح ساحلا بين ٢٧ و ٣٣ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة

الثلاثاء : طقس صيفي حار فيما الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٧ و ٣٤ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة