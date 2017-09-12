الحرارة الى انخفاض بدءاً من هذا التاريخ

يستمر الطقس الصيفي المستقر والحار بالتأثير على لبنان لغاية يوم الاربعاء والحرارة اعلى من معدلاتها لشهر ايلول بحدود ٢ الى ٣ درجات، لتعود وتنخفض تدريجيا يوم الخميس المقبل وتعود حول معدلاتها بدءا من يوم الجمعة.
والطقس لليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:
الثلاثاء : طقس صيفي حار فيما الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٣ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة عموما
الأربعاء : طقس صيفي حار فيما الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة عموما
الخميس : طقس صيفي حار فيما الحرارة تبدأ بالانخفاض وتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ دَرَجَة والأجواء تكون قليلة السحب.
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