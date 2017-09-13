بعد الحرارة المرتفعة...الامطار آتية

يستمر الطقس الصيفي المستقر والحار بالتأثير على لبنان. والحرارة اعلى من معدلاتها لشهر ايلول بحدود ٢ الى ٣ درجات، لتعود وتنخفض قليلا وتدريجيا يوم الخميس المقبل وتعود حول معدلاتها بدءا من يوم الجمعة ويتحول الطقس بين الجمعة والسبت الى شبه خريفي واحتمال لكن خفيف لتساقط امطار خفيفة متفرقة.

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والطقس على الشكل التالي في الأيام المقبلة:

الأربعاء : طقس صيفي حار فيما الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ دَرَجَة والأجواء تكون مشمسة عموما

الخميس : طقس صيفي حار فيما الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٣ دَرَجَة والاجواء مشمسة مع يهض السحب

الجمعة : غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٣١ درجة