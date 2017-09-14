حال الطقس
14 أيلول 2017 - 10:06
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الطقس يتحول...امطار وبرق ورعد

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يشهد لبنان طقسا صيفيا مستقرا حارا على أن تبدأ الحرارة بالانخفاض الجمعة مع انحسار الكتل الحارة شرقا ليحل مكانها كتل هوائية معتدلة فوق الحوض الشرقي للمتوسط ليتحول الطقس معها الى شبه خريفي مع احتمال تساقط امطار  رعدية لكن متفرقة ومحلية الطابع.

الخميس ١٤ ايلول: طقس صيفي حار فيما الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٣ دَرَجَة والاجواء مشمسة نهاراً.
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الجمعة ١٥ أيلول : غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة وتتساقط امطار محلية وقد تترافق مع برق ورعد.
 
السبت ١٦ أيلول: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة وتتساقط امطار محلية وقد تترافق بع برق ورعد فيما احتمال الامطار يضعف مساءً.
 
 
 
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